33-летняя модель Playboy покончила с собой

https://static.news.ru/photo/6d282188-83c4-11ea-b6da-fa163e074e61_660.jpg Фото: W. G. Allgoewer/Global Look Press

Полиция начала расследовать гибель 33-летней модели Эшли Маттингли. Родственники звезды журнала Playboy заявили, что девушка совершила самоубийство.

По информации StarHit, полицейские обнаружили на месте смерти записи Маттингли, которые пока не передали к родственникам. Девушку нашли в доме в Остине.

Ни для кого не секрет, что она боролась с алкоголизмом и токсикоманией, но хотела выздороветь и работала над этим, — отметили родственники.

Как писал NEWS.ru, компания Playboy закрыла печатную версию журнала на фоне распространения коронавируса. Впервые за 66 лет работы издание полностью перешло на цифровой формат.