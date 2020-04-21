33-летняя модель Playboy покончила с собой

Полиция начала расследовать гибель 33-летней модели Эшли Маттингли. Родственники звезды журнала Playboy заявили, что девушка совершила самоубийство.
По информации StarHit, полицейские обнаружили на месте смерти записи Маттингли, которые пока не передали к родственникам. Девушку нашли в доме в Остине.
Ни для кого не секрет, что она боролась с алкоголизмом и токсикоманией, но хотела выздороветь и работала над этим, —
отметилиродственники.
Как писал NEWS.ru, компания Playboy закрыла печатную версию журнала на фоне распространения коронавируса. Впервые за 66 лет работы издание полностью перешло на цифровой формат.
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