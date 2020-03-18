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Компания Playboy Enterprises закроет печатную версию журнала Playboy. Решение было принято на фоне распространения коронавируса.

Генеральный директор компании Бен Кон опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что спустя 66 лет после основания издания, команда готова перейти в цифровой формат полностью.

На прошлой неделе, когда объявление пандемии коронавируса прервало производство контента и поставки тиража в магазины, мы поняли, что есть смысл ускорить обсуждение темы, которую мы подняли уже давно, — говорится в тексте.

Кон подчеркнул, что онлайн-версия издания по-прежнему будет существовать. В 2021 году Playboy Enterprises выпустит «свежие и инновационные печатные предложения в различных новых формах».

Как писал NEWS.ru, о том, что издатели задумали отказаться от печатной версии Playboy в 2018 году. В последние годы производство журнала в бумаге было убыточным, а его тираж в разы сократился.