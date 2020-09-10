Крупнейший теракт в истории: что случилось 11 сентября 2001 года

Серию из скоординированных террористических актов в Соединённых Штатах Америки совершили члены террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) 11 сентября 2001 года.

Четыре группы террористов общим количеством 19 человек захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Два самолёта атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную). Обе башни от удара и последующего пожара обрушились. Третий самолёт (77 American Airlines) был направлен в здание Пентагона. Пассажиры и команда рейса 93 попытались перехватить управление самолётом, в итоге воздушное судно упало в поле в штате Пенсильвания. В результате атак погибли 2977 человек, не считая террористов, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

Трагедия вызвала ряд последствий в мире. Уже через месяц правительство США собрало коалицию международных сил для свержения талибов в Афганистане. В Великобритании, Индии, Австралии, Франции, Германии, Индонезии, Китае, Канаде, России, Пакистане, Иордании, Маврикии, Уганде, Зимбабве и других странах изменили законодательство в сторону усиления антитеррористической деятельности, а также заблокировали банковские счета компаний и отдельных лиц, подозреваемых в сотрудничестве с «Аль-Каидой». Большинство аналитиков сошлись во мнении, что современный миропорядок стоит отсчитывать от 11 сентября 2001 года как поворотной точки в международной политике. Существуют и конспирологические версии произошедшего, согласно которым всё было подстроено глубинной властью в США, чтобы оправдать вторжение в Афганистан.