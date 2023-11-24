В «Современнике» покажут новый спектакль Гарика Сукачева В «Современнике» покажут спектакль «САШАШИШИН» Сукачева

Фото: Пресс-служба театра «Современник»

Сцена из спектакля «САШАШИШИН»

В «Современнике» пройдет премьера спектакля «САШАШИШИН» по роману Александры Николаенко «Убить Бобрыкина». Первый показ состоится на Основной сцене 29 ноября. Режиссером спектакля выступил Гарик Сукачев. Он рассказал, что пьеса существенно отличается от произведения, по которому была поставлена. Сукачев охарактеризовал постановку как лиричную историю.

Если говорить о самой пьесе, то она живет абсолютно своей жизнью, и не так, как живет роман. Все-таки то, над чем я работаю, является лиричной историей, которой, по сути, в романе нет. В моем случае это очень похоже, как ни странно, на два разных произведения, — пояснил режиссер.

Композитором пьесы выступил Петр Налич, а хореографом — Егор Дружинин. Главный герой спектакля — Саша Шишин, страдающий аутистическим расстройством. Он живет вместе с властной матерью, влюблен в Таню и ненавидит своего одноклассника Бобрыкина. Пьеса построена на нелинейном повествовании, где события настоящего пересекаются с флешбэками из прошлого.

Ранее стало известно, что «Современник» покажет детский спектакль «Дальше — сами», вдохновленный эстетикой фильмов режиссера Уэса Андерсона. Премьера пройдет на Основной сцене 20 декабря. Режиссер Иван Комаров определяет жанр спектакля как «почти сказка».