«В.Е.Р.А.» станет первым спектаклем перед публикой после карантина

https://static.news.ru/photo/06420bf4-c77c-11ea-b180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Представление «В.Е.Р.А.» Центра Вознесенского станет первым спектаклем, сыгранным перед публикой после снятия режима самоизоляции, который был введён из-за пандемии коронавируса. Выступления пройдут 26 и 27 июля.

Аббревиатура, послужившая названием спектакля, скрывает фамилии поэтов-шестидесятников — Вознесенского, Евтушенко, Рождественского и Ахмадулиной, напоминает «Афиша Daily».

В своём творчестве талантливая четвёрка подчас отдаляется от линии официальной идеологии, завоёвывает сердца миллионов советских людей. Им предстоит стать свидетелями конца эпохи и пережить её, что неминуемо повлечёт за собой для их веры в идеалы серьёзное испытание на прочность, — сообщают организаторы.

Созданием представления занимались поэт и драматург Андрей Родионов и куратор фестиваля видеопоэзии «Пятая нога» Екатерина Троепольская. Режиссёром выступил Сергей Карабань. В спектакле сыграли Михаил Плутахин, Родион Долгирев, Даниил Газизуллин и Марина Калецкая.

Как писал NEWS.ru, МХАТ им. Горького прокомментировал ситуацию с актёром Александром Домогаровым, чью роль в одном из спектаклей Кончаловского отдали Гоше Куценко. Как отметили в театре, артист сам не продлил договор несмотря на то, что ему были отправлены соответствующие документы.