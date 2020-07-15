Во МХАТе им.Горького раскрыли детали конфликта с Домогаровым

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МХАТ им.Горького прокомментировал ситуацию с актёром Александром Домогаровым, чью роль в одном из спектаклей Кончаловского отдали Гоше Куценко. Как отметили в театре, артист сам не продлил договор, несмотря на то, что ему были отправлены соответствующие документы.

У Александра Домогарова был договор с МХАТ на участие в спектакле до конца 2019 года, по окончании которого театр готов был продлить договор на 2020-й с учётом новых предъявляемых актером условий. Но актёр до сих пор не подписал договор, несмотря на то, что театр несколько раз отправлял ему документы, — цитирует РЕН ТВ пресс-атташе театра.

В марте стало известно, что Домогаров со скандалом покинул МХАТ им. Горького. По его словам, ему не выплатили гонорар за спектакли. В пресс-службе театра уточнили, что не могут оплатить услуги Домогарова, поскольку он не подписал нужные бумаги.

Сам актёр признался, что отношения с руководством театра у него испортились ещё в начале 2020 года. Он был вынужден разорвать сотрудничество и потребовал официальных извинений.

Никакого конфликта нет, я просто артист, который оказался заложником некрасивой ситуации, — заявил он «Газете.ру».

Ранее стало известно, что режиссёр Андрей Кончаловский заменил Александра Домогарова на Гошу Куценко в спектакле «Сцены из супружеской жизни» во МХАТе. Он объяснил, что приход яркого артиста несколько изменит образ главного героя. В спектакле также сыграет супруга режиссёра Юлия Высоцкая, писал NEWS.ru.