Театр сатиры в Москве впервые открылся для зрителей после пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский академический театр сатиры впервые после пожара открылся для зрителей, сообщает пресс-служба культурного учреждения. На основной сцене 2 февраля представлена комедия положений «Слишком женатый таксист».

Заурядный таксист на деле оказывается не таким уж и простым. У него два дома и две жены, которые даже не догадываются о существовании друг друга. На боевой Мэри герой женился в мэрии, с инфантильной Барбарой венчался в церкви, — говорится в аннотации спектакля.

Уже на следующий день в театре состоится премьера. На детской сцене покажут постановку «Поющий поросенок» по пьесе создателя «Ежика в тумане» и «Львенка и Черепахи» Сергея Козлова.

28 января в Театре сатиры на Триумфальной площади произошел пожар, его площадь быстро выросла до 350 квадратных метров. Тушить возгорание оказалось сложно из-за архитектурных особенностей постройки, огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям. На месте работали 76 пожарных, была задействована 21 единица техники. Следователи столичного СК начали доследственную проверку по факту пожара.