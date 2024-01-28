Театр сатиры загорелся в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве произошел пожар, рассказали NEWS.ru в столичном управлении МЧС. В ведомстве уточнили, что на момент прибытия пожарных из-под крыши здания шел дым.

В 10:58 мск поступило сообщение о пожаре по адресу Триумфальная площадь, д. 2. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит выход дыма из-под кровли административного здания, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Для ликвидации возгорания задействованы 14 единиц техники и 62 человека личного состава.

По информации Telegram-канала «112», горят деревянные конструкции на купольной крыше.

ТАСС сообщает со ссылкой на оперативные службы об эвакуации посетителей театра, в котором в 12:00 мск должен был начаться спектакль. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Прибывающие на место ЧП пожарные расчеты испытывают сложности с движением по улице из-за большого количества транспорта. Они запросили наряды ГИБДД для регулировки автомобильного потока.

Ранее стиральная машина чуть не спалила дом в Ярцево Смоленской области. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в какой-то момент из кладовки, где стоит бытовое устройство, повалил густой дым. Хозяин вовремя отреагировал на ситуацию.