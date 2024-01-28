СК начал доследственную проверку по факту пожара в Театре сатиры в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Следователи столичного СК начали доследственную проверку по факту пожара в Театре сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве. Там отметили, что криминалисты уже опрашивают очевидцев и свидетелей тушения.

По факту пожара следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета по Москве организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего и участники тушения пожара, — отметили представители комитета.

Ранее в Москве вспыхнул Театр сатиры. Площадь пожара быстро выросла до 350 квадратных метров. Тушить возгорание сложно из-за архитектурных особенностей постройки, огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям. На месте работали 76 пожарных, была задействована 21 единица техники.

Сообщалось, что на крыше вспыхнувшего Театра сатиры находились порядка 10 человек. Речь идет о специалистах, которые проводили реконструкцию купола здания. Пожар начался во время работ по замене покрытия. На кадрах с места ЧП видно, как дым валит над куполом здания.