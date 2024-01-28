Названа причина, по которой сложно тушить пожар в Театре сатиры Тушить пожар в Театре Сатиры сложно из-за архитектурных особенностей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Площадь пожара в театре Сатиры в Москве выросла до 350 кв. м., а тушить возгорание сложно из-за архитектурных особенностей постройки, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Площадь — 350 кв. м. Огонь распространяется. Тушение затруднено конструктивными особенностями здания, — сообщил источник.

Число пожарных расчетов, задействованных в тушении возгорания, увеличивают, сообщили в МЧС. На месте работают 76 пожарных, задействована 21 единица техники. Огонь распространяется по деревянным конструкциям.

Президент организации культуры и искусства Театра сатиры Александр Ширвиндт не смог прокомментировать в разговоре с NEWS.ru, что сейчас происходит в учреждении. Ранее стало известно о возгорании в театре. Из-за пожара в Театре сатиры объявлен сбор руководящего состава МЧС Центрального административного округа Москвы.

По данным Telegram-канала SHOT, до 10 человек могут находиться на крыше вспыхнувшего театра Сатиры. Речь идет о специалистах, которые проводили реконструкцию купола здания. Пожар начался во время работ по замене покрытия. На кадрах с места ЧП видно, как дым валит над куполом здания. Спасатели уже работают на крыше театра, чтобы ликвидировать задымление.