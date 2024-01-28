Стало известно о людях на крыше пылающего Театра сатиры в Москве SHOT: до 10 человек находятся на крыше горящего Театра сатиры в Москве

Фото: t.me/mchs_official

До 10 человек могут находиться на крыше вспыхнувшего Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его данным, речь идет о специалистах, которые проводили реконструкцию купола здания.

Пожар начался во время работ по замене покрытия, уточняет SHOT. Как пишет канал, сотрудники экстренных служб эвакуируют работников театра. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Сейчас на месте происшествия находятся 62 спасателя и 14 единиц техники.

В Сети появились видео с Триумфальной площади, где загорелся театр. На кадрах видно, как дым валит над куполом здания. Спасатели уже работают на крыше театра, чтобы ликвидировать задымление.

О том, что в Театре сатиры произошел пожар, NEWS.ru ранее сообщили в столичном управлении МЧС. В ведомстве уточнили, что на момент прибытия пожарных из-под кровли здания шел дым.

При этом ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил об эвакуации посетителей театра, в котором в 12:00 должен был начаться спектакль. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Прибывающие на место пожарные расчеты испытывают сложности с движением по улице из-за большого количества транспорта, запрошены наряды ГИБДД для регулировки автомобильного потока.