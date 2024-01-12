Стало известно, кто может заменить Соломина на посту худрука Малого театра Театральный критик Шимандина назвала Женовача заменой Соломину на посту худрука

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Сергей Женовач

Театровед и театральный критик Марина Шимандина в разговоре с NEWS.ru назвала режиссера Сергея Женовача самой подходящей кандидатурой на пост художественного руководителя Малого театра. Она отметила, что он ранее работал с труппой, хорошо ее знает и сам придерживается традиций русского психологического театра.

Мне кажется, Сергей Женовач мог бы. Он когда-то работал с этим театром. И выпустил там несколько хороших спектаклей. Это «Горе от ума» в 2000 году, «Правда хорошо, а счастье лучше» в 2002-м и «Мнимый больной» в 2005-м, за что получил «Золотую маску» («Лучший спектакль большой формы»). И это режиссер, который действительно поддерживает традиции русского театра, знает этот театр, труппу. Он может с ними работать, — объяснила Шимандина.

По ее словам, важно, чтобы руководящий пост занял именно режиссер, а не актер.

Потому что актерский театр — это всегда допущение. Значит, нет лидера, который осуществляет определенную художественную политику, который ставит спектакли, развивает труппу. Тогда все делается на приглашенных режиссерах. Поэтому, мне кажется, Женовач был бы идеальной фигурой, — заключила Шимандина.

О смерти народного артиста СССР художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина стало известно 11 января. Ему было 88 лет. Он руководил театром 35 лет. Актер умер во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь. Юрия Соломина похоронят в понедельник, 15 января, на Троекуровском кладбище.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Соломин мог умереть от почечной недостаточности. По некоторым данным, этот диагноз стал осложнением на фоне инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг. Отмечается, что состояние 88-летнего артиста постоянно ухудшалось на фоне гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета.