Спектакли с Меньшиковым отменены в Москве из-за его болезни

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Ольга Остроумова — красивая женщина, но уступает в этом вопросе актрисам, которые блистали в первой половине XX века, сказал худрук театра «Эрмитаж» Михаил Левитин.

Конечно, Ольга Остроумова красивее молодых актрис из её же театра Моссовета, среди которых есть очень медийные и очень дорогие. Но вряд ли она красивее Валентины Серовой, Любови Орловой, Марины Ладыниной,...