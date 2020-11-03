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Спектакли с Меньшиковым отменены в Москве из-за его болезни

00:51, 04 ноября 2020
Олег Меньшиков Олег Меньшиков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Московский драматический театр имени Марии Ермоловой отменил все спектакли в ноябре с участием художественного руководителя, актёра Олега Меньшикова. Причиной названо состояние его здоровья, при этом возникшие у артиста проблемы не называются.

Об этом администрация театра сообщила в Instagram. Отмечается, что зрители, купившие билеты на отменённые представления, смогут получит назад свои деньги.

Остальные спектакли состоятся согласно заявленному репертуару, — отметили в театре.

Народный артист РФ Олег Меньшиков возглавляет театр с 2012 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в конце августа в театре опровергли информацию о госпитализации Меньшикова. Там заявили, что актёр и художественный руководитель просто захотел пройти обследование перед новым театральным сезоном.

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