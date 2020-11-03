Спектакли с Меньшиковым отменены в Москве из-за его болезни

Московский драматический театр имени Марии Ермоловой отменил все спектакли в ноябре с участием художественного руководителя, актёра Олега Меньшикова. Причиной названо состояние его здоровья, при этом возникшие у артиста проблемы не называются.
Об этом администрация театра
Остальные спектакли состоятся согласно заявленному репертуару, — отметили в театре.
Народный артист РФ Олег Меньшиков возглавляет театр с 2012 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в конце августа в театре опровергли информацию о госпитализации Меньшикова. Там заявили, что актёр и художественный руководитель просто захотел пройти обследование перед новым театральным сезоном.