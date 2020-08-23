Репетиции театра Вахтангова отменены из-за двух артистов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9d9f6852-e54a-11ea-8af4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство государственного академического театра имени Евгения Вахтангова приняло решение приостановить репетиции спектаклей после обнаружения коронавируса у двух артистов, заявил директор театра Кирилл Крок.

По его словам, недомогание почувствовали два артиста спектакля «Соломенная шляпка». Они обратились к врачу, тесты на коронавирус показали положительные результаты. Заболевшие находятся в самоизоляции, сообщает ТАСС.

Они уже сдали повторный тест, репетиции спектакля «Соломенная шляпка» приостановлены, — отметил директор театра.

Крок напомнил, что театр имени Вахтангова вернулся к работе 1 августа, после того как весь коллектив протестировали на коронавирусную инфекцию и результаты тестов были отрицательными.

Новый театральный сезон, 100-й по счёту, будет открыт 15 сентября показом спектакля «Царь Эдип».

NEWS.ru писал, что ранее Крок предложил заняться монетизацией спектаклей, которые начали показывать бесплатно в период пандемии коронавируса.