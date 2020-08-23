Репетиции театра Вахтангова отменены из-за двух артистов с коронавирусом

Руководство государственного академического театра имени Евгения Вахтангова приняло решение приостановить репетиции спектаклей после обнаружения коронавируса у двух артистов, заявил директор театра Кирилл Крок.
По его словам, недомогание почувствовали два артиста спектакля «Соломенная шляпка». Они обратились к врачу, тесты на коронавирус показали положительные результаты. Заболевшие находятся в самоизоляции,
Они уже сдали повторный тест, репетиции спектакля «Соломенная шляпка» приостановлены, — отметил директор театра.
Крок напомнил, что театр имени Вахтангова вернулся к работе 1 августа, после того как весь коллектив протестировали на коронавирусную инфекцию и результаты тестов были отрицательными.
Новый театральный сезон, 100-й по счёту, будет открыт 15 сентября показом спектакля «Царь Эдип».
NEWS.ru писал, что ранее Крок предложил заняться монетизацией спектаклей, которые начали показывать бесплатно в период пандемии коронавируса.
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