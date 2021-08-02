Поргина извинилась перед директором «Ленкома» за обвинение в покушении

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина извинилась перед ним за обвинения в угрозах уничтожить её. Об этом руководитель театра рассказал в беседе с NEWS.ru.

Поргина пришла ко мне, покаялась, что она это делала. Сказала: «Да, я была неправа, извините меня», — рассказал Варшавер.

Обвинения Поргиной в подготовке покушения на её жизнь директор «Ленкома» назвал гнусной ложью. В ответ на критику вдовой Караченцова его деятельности как руководителя театра Варшавер заявил, что его главная забота — «сделать жизнь всего коллектива театра „Ленком Марка Захарова“ лучше».

Я с Поргиной и не ругался. Как может руководитель ругаться с актрисой, которая к тому же 30 лет не работает в театре? Как я могу с ней какие-то иметь войны? Она числится актрисой театра, ну и ради бога! Во имя мужа мы её сохраняем в театре, — добавил директор «Ленкома».

Ранее Варшавер в беседе с NEWS.ru уже отвечал на обвинения Поргиной, назвав их ложью. Актриса заявила, что директор театра «Ленком» якобы грозил её уничтожить «за правду» о непростой ситуации в театре после ухода Марка Захарова. Вдова Караченцова опасалась, что её может сбить машина.

По словам Марка Варшавера, после смерти Николая Караченцова руководством театра было принято решение продолжать выплачивать Людмиле Поргиной оклад в размере 50 тысяч рублей. При этом он отметил, что актриса почти не появляется в «Ленкоме», получая зарплату на банковскую карту.