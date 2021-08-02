Минкульт проверит репертуары театров после скандала с Ахеджаковой

Минкультуры решило проверить репертуары театров после скандала вокруг спектакля Современника «Первый хлеб» и актрисы Лии Ахеджаковой. Общественный совет при министерстве планирует провести слушания в части соответствия стратегии нацбезопасности, передаёт РИА Новости.

Председатель совета Михаил Лермонтов сообщил, что слушания будут общественные. Он напомнил: в «стратегии национальной безопасности» есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных и патриотических.

Именно общественные структуры должны взять на себя сегодня роль общественных контролёров, не цензоров, а контролёров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента, — отметил Лермонтов.

Напомним, что 29 июля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить спектакль театра «Современник» «Первый хлеб» на предмет оскорбления ветеранов.

Жалоба на постановку поступила в Гeнпрокуратуру от представителей общественной организации «Офицеры России» 21 июля. Они посчитали оскорбительными для ветеранов монологи героев, в том числе бабушки Нурии, роль которой исполнила Ахеджакова. Её героиня по сюжету приходит на кладбище в состоянии алкогольного опьянения и произносит монолог рядом с могилой своего мужа.

Ранее сообщалось, что юрист рассказал о возможном наказании Ахеджаковой за оскорбление ветеранов.