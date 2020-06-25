МХАТ проведёт первые вступительные туры дистанционно

https://static.news.ru/photo/32687526-b6f9-11ea-8d57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Школа-студия при Московском Художественном театре проведёт первый и второй вступительные творческие туры дистанционно. Решение изменить формат связано с запретами на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Ректор образовательного учреждения Игорь Золотовицкий заявил, что эта практика, возможно, будет использоваться и в дальнейшем для абитуриентов из регионов, передаёт РИА Новости. По его словам, опыт дистанционного тестирования оказался полезным.

Как обычно у нас самое большое количество желающих поступить — это москвичи, но 30% ребят из провинции. И для них, особенно для дальних регионов, которым сложно приехать на первый тур, это просто выход из положения, — сказал Золотовицкий.

Он отметил, что третий и финальный тур, намеченный на август, будет проходить уже очно.

Как писал NEWS.ru, российские театры снова откроют двери для зрителей к сентябрю. Почти с каждым государственным театром уже проработана дорожная карта.