Мастер и хулиган: как Фоменко создал свой театр и сохранил кураж до 80 лет 13 июля народному артисту России, трехкратному лауреату Госпремий, основателю театра «Мастерская Петра Фоменко» исполнилось бы 90 лет

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Народный артист России, режиссер Петр Фоменко после вручения ему ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени

13 июля Петру Фоменко, чьё имя носит один из самых известных театров Москвы, исполнилось бы 90 лет. Прославленный режиссёр и педагог, воспитавший не одно поколение артистов и постановщиков, среди которых Сергей Женовач, Игорь Угольников, Евгений Цыганов, скончался 10 лет назад. Он работал без выходных, зачастую без денег, но с полной отдачей делу. Фоменко отчислили за хулиганство из Школы-студии МХАТ, называли «осквернителем праха русской классики», а зрители мечтали попасть на его спектакли. И этот интерес к «Мастерской...» сохраняется до сих пор. Какой неординарной личностью был Петр Фоменко и как он сохранял кураж вплоть до 80 лет, NEWS.ru рассказали «фоменки» — его ученики.

От московского хулигана к «осквернителю русской классики»

Петр Фоменко родился в Москве. Там же с мамой пережил Великую Отечественную войну, в детстве увлекался футболом и хоккеем. Позже именно благодаря маме мальчик увлёкся скрипкой, которая, по собственному признанию, привела его в театр.

Больше всего неприятностей и удовольствий в детстве у меня было связано с музыкой. С шести лет я учился играть на скрипке. Но играл всегда мало. Гораздо больше любил слушать. Часто потом скрипка мне помогала. Много слушали музыки во время войны. Дома было холодно, на стенах лёд, и мы уходили на концерты — там было тепло и играли на органе или даже оркестр. Мне было лет 10, и это было самым большим событием, — писал Фоменко в автобиографии.

В непосредственной близости от театра будущий режиссёр оказался сразу после школы. В течение года работал монтажёром сцены в театре имени Станиславского и признавался, что это время дало ему «больше полезного опыта, чем последующие годы актёрской и режиссёрской работы в театре, самодеятельности и в кино».

Творческие амбиции Фоменко сначала устремились в Школу-студию МХАТ. Ещё во время учёбы его называли «одаренным изгоем», а впоследствии юноша закрепил за собой этот статус, прослыв «мастером театрального хулиганства». Официально именно по этой причине Фоменко и исключили из Школы-студии.

Его прогрессивные взгляды на театральное искусство часто становились предметом ожесточённых споров с педагогами. По словам историка театра Анатолия Смелянского, Фоменко «якобы ходил на руках».

Вообще-то не люблю отличников. До пятого класса это хорошо, но потом надо резко менять ценности. И во МХАТе мы с корешем моим были изгоями на курсе — пили, дебоширили. Но он хоть и пил, был красив и обеспечен, он был надёжный изгой; я же — абсолютно безнадёжный, — признавался Фоменко.

Фото: Птицын/РИА Новости Здание Московского Художественного театра имени А. П. Чехова в Москве

По мнению режиссёра, исключение из Школы-студии сыграло счастливую роль в его судьбе. Благодаря отчислению несостоявшийся артист открыл для себя режиссуру в ГИТИСе. А параллельно — филологию в МГПИ.

Будущий мастер любил похулиганить. Во время актёрских капустников он рассказывал, как в юности часто ходил с другом к ресторану «Арагви», рядом с которым они разыгрывали мнительных прохожих. Так, приметив у входа эффектную даму в сопровождении спутника, Фоменко начинал рыдать, а его друг обращался к мужчине за материальной помощью. Мол, ограбили, документы украли. Кавалер, как правило, откупался от назойливых попрошаек деньгами, а довольные розыгрышем студенты спускали собранные деньги в том же ресторане.

В 1966 году Фоменко поставил первый спектакль «Смерть Тарелкина» в театре им. Маяковского. После 50 показов его сняли с репертуара. С первых же сценических попыток критики прозвали режиссёра «осквернителем праха русской классики» за эстетическую неблагонадежность. Да и Фоменко говорил, что какое-то время «сам был молью, разъедающей классику».

Наверное, с точки зрения чиновников так и было. Тогда, в былые годы на всех нас был надет идеологический намордник, в котором мы вынуждены были жить. Роль этого намордника играло чиновничество от культуры. Сейчас этого чиновничества фактически нет. Сейчас его роль выполняют деньги. Деньги, воплощённые в людях... Олигархи ли это, или финансисты, хозяева жизни, — говорил Пётр Наумович в 2008 году.

С деньгами у самого мастера были особые отношения. Не потому что он их не зарабатывал. Напротив, созданному им в 1993 году театру давали государственные премии, номинировали на всевозможные награды, но Фоменко будто этого не замечал. Ровно как и своих потребностей.

Аскетичный мастер, готовый работать без выходных

Актриса «Мастерской Петра Фоменко» Ксения Кутепова рассказала NEWS.ru, что во время гастролей он всегда предпочитал жить в маленьких комнатках, а не в «шикарных люксах». Ему нужна была только кровать и возможность бесконечно репетировать с артистами.

По словам вдовы Майи Тупиковой-Фоменко, Петр Наумович даже после присуждения ему различных премий все деньги уносил в театр. Хотя жена уговаривала его «оставить себе хоть немного на зубы».

В начале 2000-х Фоменко пригласили в Париж ставить спектакль в Comédie-Française. К тому моменту Петр Наумович был уже прославленным режиссёром, но приехал работать с французской труппой в старых тренировочных штанах с вытянутыми коленками и в перемотанных резинкой очками.

Мне кажется, это был пример высшей формы свободы. Вытянутые коленки на трениках, очки с резинкой. У него тогда и передних зубов не было. Французы совершенно не поняли, что это. И какое вообще отношение к ним имеет этот бомж, — вспоминает Кутепова.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Театральный режиссер и педагог Петр Фоменко и актриса театра «Мастерская П. Фоменко» Ксения Кутепова

Актёр Евгений Цыганов рассказал NEWS.ru: больше всего Фоменко боялся, что его театр «обуржуазится». При этом готов был тратить всё свободное время на работу. И не только своё, но и артистов.

Актёры признавались, что долгое время в «Мастерской» официально не было выходных. По словам Кирилла Пирогова, для Фоменко в какой-то момент стало «откровением, что у его труппы есть семьи, дети, кому-то надо съездить в больницу, в магазин сходить». Тогда он назначил понедельник выходным днём.

Даже написал соответствующую бумагу красным карандашом и прикрепил на дверь. От руки было выведено: «Понедельник — выходной день!!!» А внизу — приписка мелким почерком: «Спектакль „Деревня“. Вызываются артисты Любимов, Бадалов».

Он никогда не понимал, зачем надо отдыхать от театра? Это же то же самое, что отдыхать от жизни или от любви, — объяснил в разговоре с NEWS.ru Пирогов.

Актриса театра им. Вахтангова Людмила Максакова рассказывала о совместных с Фоменко репетициях спектакля «Как жаль» по пьесе Г. Гарсия Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине». Максакова вспоминала, что репетиции шли три года. В то время у неё сгорела квартира, и когда она сообщила новость режиссёру, тот только обрадовался.

Он так закричал: «Девочка моя, как же это прекрасно! Теперь ты будешь ночевать у меня в кабинете, где стоит чудный диван, чтобы мыться — у нас есть душ, а Леночка в буфете тебя покормит», — вспоминала актриса.

Евгений Цыганов рассказал NEWS.ru, что в первый год его работы в театре Фоменко спрашивал, получает ли тот предложения в кино.

Я сказал, что зовут. Он спросил, отказываюсь ли я. Я ответил, что отказываюсь. А через какое-то время он сказал мне, чтобы я от всего не отказывался. Потому что позовут-позовут и перестанут. А потом он одним из первых посмотрел мой фильм «Космос как предчувствие», — сказал Цыганов.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Актер Евгений Цыганов (Режиссер) в сцене из спектакля «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» в постановке Дмитрия Крымова в театре «Мастерская Петра Фоменко» в Москве

Расписывал роли артистам на годы вперёд и репетировал до последнего вздоха

Фоменко начал преподавать в 1981 году в ГИТИСе, параллельно выпуская спектакли в разных театрах Москвы. Педагогике он отдал более 20 лет жизни, воспитав не одно поколение режиссёров и актёров. Среди них — Сергей Женовач, Сергей Пускепалис, Миндаугас Карбаускис, Евгений Цыганов, Игорь Угольников, Илья Любимов, сестры Ксения и Полина Кутеповы, Полина Агуреева и многие другие.

А через 12 лет преподавательской деятельности актёрско-режиссёрский курс Петра Фоменко получил статус театра «Мастерская Петра Фоменко». Он возник на стремлении к экспериментам с традициями русского репертуарного театра, и этот поиск продолжается по сей день уже без Петра Наумовича.

В «Мастерской» даже открыто специальное направление «проб и ошибок», на котором артисты и режиссёры показывают труппе самостоятельные работы.

Он для всех нас был не просто учителем — очень близким, родным, сокровенным человеком. Он фантазировал, сочинял нас, и эта его вера в нас заставляла становиться выше, мощнее, интереснее. Я для себя придумал, что есть такая планета, где живут одни «фоменки». Они как-то особенно ходят, разговаривают, на стул просто не садятся, сначала обойдут вокруг. Мы все поражались его интонациям, парадоксальности, молодости его мышления, — говорил Сергей Женовач о своём учителе.

К Фоменко по-разному относились критики, другие режиссёры, даже его ученики. Но все соглашались в одном — больше всего Пётр Наумович любит своих артистов.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Театральный режиссер Петр Фоменко во время сбора труппы Московского театра «Мастерская П. Фоменко».

У него были записные книжки, в которых мастер бисерным почерком выводил названия будущих ролей для актёров. Не подбирал персонажей под собственный замысел, а ставил спектакли, исходя из таланта труппы.

Он рисовал в записных книжках, какому артисту надо сыграть какие роли. Причём на годы вперед. Где это видано, чтобы режиссёр прописывал каждому артисту, какие роли сыграть, чтобы тот развивался? Это потом мы узнали, что так делать — вовсе не норма и в других театрах совсем не так, — поделился Кирилл Пирогов.

Петр Фоменко никогда не жаловался на здоровье, и никто из его окружения не догадывался о том, что в последние годы он много болел. На протяжении многих лет Фоменко заряжал энергией молодых артистов и режиссёров, разжевывал каждую реплику и интонацию, обыгрывал малейшую мизансцену, даже если для этого требовалось вскочить на подоконник или на стол.

У меня старость совпала с возможностью делать то, что дорого. С одной стороны, повезло. С другой стороны, это ужасно. Сейчас, когда уже нет сил, когда появился театр-дом, это стало тревогой, испытанием, горечью, — говорил Пётр Наумович в последнем интервью.

Театр был для него жизнью. Он ежедневно исцелял его физические боли и давал смысл сотням учеников разных поколений. При этом Фоменко никогда не искал себе преемников. Даже боялся этого. По его мнению, наследовать театр не может никто.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Здание Московского театра «Мастерская П. Фоменко»

Театр по наследству не передаётся. Будь это великий Художественный театр или какой-то другой. После ухода лидера возникает музейный период, но приходит новый человек — и происходит либо чудо, либо беда, — говорил Петр Наумович.

Он скончался через месяц после своего 80-летия от отёка лёгких. Петр Фоменко мечтал собрать под одной крышей учеников с разными взглядами, противоположными индивидуальностями, но одинаково влюбленных в театр. Потому что только это, по его мнению, даёт жизнь делу. Поэтому, как и 20 лет назад, поклонники «фоменок» записываются в лист ожидания, чтобы попасть на спектакли «Мастерской».