Художественный руководитель МХТ рассказал о жизни театра после пандемии

https://static.news.ru/photo/15a7eb1e-c6bd-11ea-8b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач в ходе первого сбора труппы, прошедшего 11 июля, рассказал о планах театра после карантина.

По словам Женовача, режиссёр Наталья Назарова продолжит репетиции спектакля «Ювенильное море» по одноимённой повести Андрея Платонова, 21 июля Егор Перегудов начнёт ставить «Месяц в деревне» Ивана Тургенева, а в августе сам художественный руководитель театра приступит к репетициям спектакля «Заговор чувств» Юрия Олеши.

Репетиции спектакля «В окопах Сталинграда» возобновятся во второй половине будущего сезона, премьера состоится в мае 2021 года, уточнил Женовач.

Кроме того, в рамках сбора труппы была названа дата торжественного вечера, посвященного 85-летию Олега Табакова. Она придётся на 7 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Я хорошо понимаю эмоциональный настрой актёров. Четыре месяца самоизоляции, оторванность от театра — это большой срок и испытание для всех нас. Надеюсь, предстоящий сезон станет насыщенным. Мы наверстаем упущенное, выпустим те спектакли, которые были запланированы, и осуществим планы, намеченные на сезон 2020-2021, — подытожил Женовач.

Как уточняется, дальнейшие планы театра станут известны по итогам традиционного сбора труппы 7 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что театры в Москве смогут возобновить работу с 1 августа. Это станет возможным при соблюдении заполнения залов на 50%.