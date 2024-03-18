Гроб с телом Ширвиндта вынесли из Театра сатиры под аплодисменты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гроб с телом президента Театра сатиры Александра Ширвиндта, ушедшего из жизни 15 марта, торжественно вынесли из здания Театра сатиры. Траурная церемония прошла под аплодисменты гостей, коллег и близких покойного артиста, передает корреспондент NEWS.ru.

На опубликованных кадрах видно, как из театра сперва выносят фотографию Александра Ширвиндта в рамке. После этого на улицу выносят гроб с телом артиста. Проститься с главой Театра сатиры пришли десятки человек, столпившиеся у входа в здание. Гроб погрузили на катафалк, после чего машина уехала под гудки.

На траурной церемонии присутствовали многие артисты, включая актера Владимира Машкова. Он простился с Александром Ширвиндтом и рассказал о совете, который ему дал покойный артист. По словам Машкова, он призвал его «закреплять великие деяния вчерашних в сознании нынешних».

На церемонии также присутствовал актер Александр Олешко, который расплакался на похоронах Александра Ширвиндта. Он признался, что утрата артиста для него сопоставима с потерей отца.

Телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с Александром Ширвиндтом вспомнил о том, как шутил народный артист РСФСР. По его словам, Ширвиндт умел рассмешить людей одной своей интонацией, не произнося ничего особенного.