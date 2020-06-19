Домогаров попросил россиян не ходить на его спектакли после ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/53de2a20-b1b3-11ea-a181-fa163e074e61_660.jpg Александр Домогаров Фото: Dmitry Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Народный артист РФ Александр Домогаров вступился за устроившего пьяное ДТП Михаила Ефремова. По его словам, реакция общества на событие отбила у него всякое желание выходить на сцену.

Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества «людей», и это ужасно, что произошло, — написал Домогаров на своей странице в Instagram.

Он отметил, что считает Ефремова виновным, но судить его должен суд.

А вы, осуждающие, не пили, не бросали жён, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем? — обратился артист к подписчикам.

Он обвинил их в том, что те «топчутся на крови», и потребовал от них не ходить на его спектакли, поскольку не будет больше чувствовать к ним уважения.

ДТП, о котором говорит Домогаров, произошло 8 июня в Москве. Автомобиль актёра врезался в фургон, его водитель позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Таганский суд отправил артиста под домашний арест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина пожалела устроившего смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова и постаралась оправдать аварию с его участием. В социальной сети певица призвала всех перестать порицать и морализировать. Она отметила, что в этой истории «ужасно всё и ужасны все».