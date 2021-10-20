Актриса МХАТа: театр почти уничтожен, Доронину убили как личность

Народной артистке СССР Татьяне Дорониной, возглавлявшей Московский Художественный академический театр им. М. Горького (МХАТ) с 1987 года до декабря 2018 года, «больно и горько» от происходящего в театре после того, как на пост художественного руководителя МХАТа три года назад приказом Министерства культуры вместо неё был назначен продюсер, режиссёр Эдуард Бояков. Сам он называет сложившуюся ситуацию «замороженной». Почему Доронина не стала открыто воевать с Бояковым, что Татьяна Васильевна думает о приглашении в театр скандальной телеведущей Ольги Бузовой, по каким причинам легенда советского театра и кино ведёт в последние годы затворнический образ жизни, в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала её близкая подруга и коллега — актриса МХАТа (с 1996 года) заслуженная артистка России Лидия Матасова.

Лидия Матасова mxat-teatr.ru/people/truppa/Matаsova

Уволят ли Боякова, вернут ли Доронину во МХАТ

— Почему Татьяна Васильевна в последнее время ведёт столь закрытый образ жизни? Даже 12 сентября, в день её рождения, ни журналисты, ни коллеги не смогли дозвониться до актрисы. Она болеет?

— После того как Эдуарда Боякова назначили на должность художественного руководителя МХАТа, а Доронину сделали президентом театра, Татьяна Васильевна отрезала все свои прежние связи, в её квартиру остались вхожи буквально два-три человека.

Это помощник по хозяйству, водитель (когда Татьяне Васильевне необходимо выехать из дома по делам), иногда парикмахер. Сейчас Татьяна Доронина в подмосковном санатории, её круг общения там — врачи и медсёстры. Больших проблем по здоровью у Татьяны Васильевны, по счастью, нет, но в 88 лет необходимо проходить обследования под наблюдением специалистов.

Доронина не хочет общаться. У неё огромный стресс, она до сих пор в тяжёлом психологическом состоянии.

Отняв театр, её убили как творческую личность. Она столько сделала для русского театра, для кино, для отечественной культуры — а ей «страна сказала спасибо», указав на дверь театра, который был для неё всем, да ещё напоследок облили грязью. Её просто подсекли.

— Однако на днях прошёл слух, будто Эдуард Бояков вот-вот покинет пост худрука МХАТа. Возможно такое, что Доронину вернут в театр?

— Эти слухи в театральных кругах ходят уже года три. Однако ничего не меняется. Я ему (Эдуарду Боякову. — NEWS.ru) зла не желаю, я тоже верующий человек. Желаю, чтобы он спас свою душу и ушёл бы из того места (МХАТа им. Горького. — NEWS.ru), где он творит Бог знает что.

Экскурсии, например, стали водить по театру — детские и взрослые. Никогда раньше зрителей не допускали в святая святых — за кулисы. А теперь показывают всю черновую подноготную: мол, декорации вам нравятся — так смотрите, на самом деле это дерево и картон. Раньше внутренняя кухня храма искусства считалась делом интимным, магией и волшебством театра. А сейчас всё на продажу.

— Зная Доронину, как вы считаете: её нынешняя закрытость, молчание — это своеобразная форма протеста против происходящего во МХАТе или просто особенность характера?

— Спасибо за вопрос. Я хочу, чтобы все поняли: это именно протест. Лишившись театра, Доронина сознательно стала затворницей.

— Будь ей лет 40, она бы повоевала за театр?

— Зная Татьяну Васильевну, уверена, что если бы ей было хотя бы 70 лет, она бы вступила в драку. Но ей за 80.

Она очень умная и понимает, что будут говорить: «Ну что ты, бабушка, лезешь?». Да и здоровье уже не то, чтобы воевать.

Что сказала Доронина о Бузовой

— А как Татьяна Васильевна восприняла появление Ольги Бузовой на сцене МХАТа?

— Это непечатное выражение. Татьяна Васильевна же многим интересуется, следит за происходящими в обществе явлениями. Она смотрела что-то из «Дома-2» и знакома с этой... этим... индивидуумом.

Ольга Бузова Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос не в Бузовой — вопрос в руководстве МХАТа. Когда великий театр собирает аншлаг на премьерный спектакль благодаря Бузовой... Вы только вдумайтесь в это! Это что значит? Что без Бузовой своего зрителя у театра больше нет?

Сейчас они (нынешнее руководство МХАТа. — NEWS.ru) рапортуют: у них 80-процентнаяя посещаемость спектаклей. Возможно. Вот только цифра рассчитывается от 50-процентной наполняемости зала, поскольку из-за ограничений в связи с коронавирусом в театрах позволено заполнять залы лишь наполовину. От этой половины и считают 80%. А при Дорониной у нас были полные залы вне всяких «половин от половины».

— Поклонники доронинского МХАТа надеялись, что в ситуацию вмешается Владимир Путин: летом 2021 года Татьяна Васильевна написала открытое письмо, обратившись к президенту со словами о том, что «срочно надо изгнать торгашей из нашего театра». Но письмо осталось без ответа.

— У президента много дел. Ему могли сказать, будто ситуация под контролем. Или будто Татьяна Васильевна «держится за старое» — а театр надо двигать к новым горизонтам. Или, к примеру, будто Доронина нездорова. Или «сама захотела уйти».

МХАТ им. М. Горького. «Не хочу, чтобы ты выходила замуж за принца...» Автор: Е. Л. Шварц. Режиссер-постановщик: Доронина Татьяна Васильевна facebook.com/tatyana.doronina.actress

Татьяна Васильевна — человек интуитивный, умный, много читающий. Никому из коллег не досталась такая тяжёлая участь, как ей. Галину Волчек (1933–2019) из «Современника», где она до последнего исполняла обязанности художественного руководителя, не убирали. Худрука «Ленкома» Марка Захарова (1933–2019) — тоже...

А ведь Доронина, помимо того, что ставила спектакли, ещё и играла, причём даже главные роли. Например, Вассу в «Вассе Железновой» — роль, после которой надо долго отдыхать, учитывая, как играет Доронина, как она тратится, а не просто произносит тексты. Зрители обожали этот спектакль.

Татьяна Доронина очень многое сделала, чтобы [вместо Эдуарда Боякова] пришёл тот, кто бы продолжил её дело. Не слышат...

Конечно, Татьяне Васильевне из-за этого больно и горько. Ей не хотелось бы уйти из жизни, смирившись с тем, что дело, которому она служила — великий русский театр под названием МХАТ — почти уничтожено. Если Доронину вернут во МХАТ, это будет самый счастливый день в жизни театра.