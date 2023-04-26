35-летняя оперная певица Бондаревская скончалась в свой день рождения Большой театр сообщил о смерти оперной певицы Бондаревской

Фото: t.me/bolshoi_theatre

Анна Бондаревская

Экс-солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская скончалась на 36-м году жизни, сообщается в Telegram-канале театра. По словам ее бывших партнеров, певица умерла 22 апреля, в день своего рождения. Причины произошедшего не раскрываются.

Руководство и коллектив Большого театра с глубоким прискорбием сообщают, что 22 апреля 2023 года скончалась солистка оперной труппы Большого театра Анна Сергеевна Бондаревская, и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной, — говорится в сообщении.

Бондаревская родилась 22 апреля 1988 года в Москве. С 2014 по 2016 год она обучалась мастерству оперного пения в Центре Галины Вишневской. В 2016 году она пришла работать в Большой театр, где работала до 2021 года.

Ранее в Москве на 76-м году жизни скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко. Причины произошедшего также не назывались. Его карьера в Большом театре началась в 1976 году. С 1979 по 2003 год был солистом оперной труппы. С 2002 года он был преподавателем на кафедре академического пения Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.