В Москве скончался бывший солист Большого театра Николай Низиенко

В Москве на 76-ом году жизни скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко, сообщается на сайте театра. Отпевание и похороны состоятся в 11:00 в тот же день в деревне Ченцово Тульской области.

Гражданская панихида пройдет 28 января в морге больницы № 67 (ул. Саляма Адиля, д. 2/44, стр. 24). Начало в 9:45, — говорится в сообщении.

Николай Низиенко родился в Красноярске. В 1978 году окончил Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (вокальный факультет). Его карьера в Большом театре началась в 1976 году. С 1979 по 2003 год был солистом оперной труппы. С 2002 года он был преподавателем на кафедре академического пения Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова.

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