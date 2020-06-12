Турнир в миксте на «Ролан Гаррос» в этом сезоне будет отменён

Турнир смешанных пар на Открытом чемпионате Франции по теннису («Ролан Гаррос») в 2020 году будет отменён.
Помимо этого, будет отменён турнир легенд, а количество участников в мужской квалификации сократится со 128 до 96, сообщает Marca.
Отмечается, что из-за этого также может быть сокращён призовой фонд соревнований.
«Ролан Гаррос» должен был пройти с 25 мая по 7 июня, но был перенесён на осень из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти в Париже с 20 сентября по 4 октября.
Как писал NEWS.ru, международный теннисный турнир Уимблдон в 2020 году не состоится в связи с пандемией коронавируса. Один из четырёх турниров Большого шлема решили перенести на следующий год, чтобы обезопасить спортсменов и их поклонников. Председатель All England Lawn Tennis Club Ян Хьюитт назвал эту меру оправданной.
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