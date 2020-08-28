Теннисист Бенуа Пер пропустит Открытый чемпионат США из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/0b3a3ee6-eacd-11ea-abe7-fa163e074e61_660.jpg Бенуа Пер Фото: Panoramic/Global Look Press

Французский теннисист Бенуа Пер получил положительный тест на коронавирус. Спортсмен не сможет принять участие в Открытом чемпионате США.

Как уточняет L'Equipe, в настоящее время Пер вместе со своим тренером находится на самоизоляции в отеле. Чемпионат начнётся в Нью-Йорке 31 августа.

В ходе стартового матча турнира 31-летний теннисист, получивший 17-й номер посева, должен был встретиться с поляком Камилем Майхжаком.

Ранее NEWS.ru писал, что латвийская теннисистка Елена Остапенко отказалась от участия в Открытом чемпионате США. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

Официально причина отказа не указана. Однако очевидно, что она, как и у других спортсменов, связана с опасениями из-за безопасности на фоне пандемии коронавируса.