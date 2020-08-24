Шарапова показала фото в красивом купальнике с отдыха у горной реки

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Мария Шарапова опубликовала фото с отдыха у горной реки в Калифорнии. Прославленная теннисистка сейчас путешествует со своим возлюбленным Александром Гилксом.

На снимке спортсменка сидит на скамеечке в красивом купальнике. Она пишет, что этим летом они нашли идеальные маленькие водоёмы для купания, но добраться до них оказалось не так-то просто. Дорога к ним оказалась слишком ухабистой.

Теннисистка также спросила совета у подписчиков, где ещё им стоит побывать, какие водопады посетить.

О завершении профессиональной карьеры Мария Шарапова объявила в этом году. Причиной стали травмы. Сейчас она активно путешествует по всему миру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 15 лет назад Мария Шарапова возглавила рейтинг WTA, став первой российской теннисисткой, занявшей первую строчку рейтинга. Мария Шарапова — одна из самых известных и титулованных спортсменок мира.