Набравший форму Медведев выиграл второй теннисный турнир подряд Медведев обыграл Маррея и стал победителем турнира в Дохе

Фото: Nikku/XinHua/Global Look Press

Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP в столице Катара Дохе с призовым фондом около $1,4 миллиона. В решающей встрече он обыграл британца Энди Маррея. Поединок продолжался два часа.

Медведев, занимавший восьмую строчку в рейтинге лучших теннисистов мира, победил 70-ю ракетку Маррея со счетом 6:4, 6:4. Российский игрок шесть раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок, а также реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. За счет победы в Дохе россиянин переместится на 7-е место.

19 февраля Медведев стал победителем турнира в Роттердаме с призовым фондом более €2 млн. В финальном поединке он победил итальянца Янника Синнера в трех сетах со счетом 5:7, 6:2, 6:2.

Победа в Роттердаме стала первым трофеем Медведева в 2023 году и 16-й в карьере. До этого он занимал 11-е место в рейтинге ATP, но благодаря выходу в финал турнира в Нидерландах он вернулся в десятку сильнейших игроков мира.