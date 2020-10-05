На пути Хачанова в четвертьфинал «Ролан Гаррос» встал Джокович

https://static.news.ru/photo/ec1b8f28-072e-11eb-b62c-fa163e074e61_660.jpg Карен Хачанов Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже, российский теннисист Карен Хачанов в трёх сетах уступил сербу Новаку Джоковичу.

Счёт встречи по партиям — 4:6, 3:6, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.

Несмотря на то что Хачанов не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос», без российского теннисиста на этой стадии турнира Большого шлема не обойдётся: ранее барьер 1/8 финала преодолел Андрей Рублёв, переигравший в четырёх сетах венгра Мартона Фучовича — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3).

Этот поединок продолжался без шести минут четыре часа.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Рублёв встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Матч начнётся 7 октября в 13:00 по московскому времени.

Новак Джокович, дисквалифицированный по ходу матча на предыдущем турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — за попадание мячом в линейного арбитра, в поединке с Хачановым снова отметился тем же «трюком», правда, на сей раз избежав серьёзных санкций, писал ранее NEWS.ru.