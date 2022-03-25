Медведев высказался о своём возможном отстранении от Уимблдона

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет. Спортсменка отметила, что теннис воплотил все её мечты и теперь она хочет достичь других целей, сообщает WTA Tennis. Австралийка второй раз завершает карьеру. Первый раз она ушла из тенниса в 2014-ом году (вернулась в 2016-ом).

Я знаю, что уже это делала, но в этот раз у меня совершенно другие ощущения. Я очень благодарна теннису за всё, что он мне дал. Он воплотил все мои мечты....