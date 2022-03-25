Медведев высказался о своём возможном отстранении от Уимблдона
Теннисист Медведев заявил, что у него пока нет никакого ответа по Уимблдону
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
09:58, 25 марта 2022
Даниил МедведевФото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press
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Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что у него пока нет ответа на вопрос, будет ли он участвовать в Уимблдоне в 2022 году или нет, сообщает RFI. Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщил, что российским теннисистам для выступления в турнире необходимо будет доказать, что они не поддерживают политику президента РФ Владимира Путина.
У меня нет никакого ответа по Уимблдону. Надо будет посмотреть, что будет дальше. Каждый турнир я стараюсь воспринимать в отдельности. Имею в виду, что везде есть разные правила в отношении того, играть или не играть, — заявил Медведев.
Уимблдон-2022 пройдёт в Великобритании с 27 июня по 10 июля.
Ранее Медведев убрал флаг РФ из описания профиля в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Ранее после фразы «профессиональный теннисист» у него в профиле стояло эмодзи с флагом страны, сейчас оно отсутствует. Это произошло после того, как АТР и WTA запретили российским теннисистам использовать национальную символику.