Самый титулованный российский теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал матч Марии Шараповой на старте Уимблдонского турнира, в котором россиянка в концовке третьего сета при счете 6:4, 6:7, 0:5 была вынуждена отказаться от продолжения борьбы из-за травмы.
Очень жаль, что Мария не смогла завершить игру. Но мы не знаем, в какой момент её начало это беспокоить. Такое бывает — до турнира чувствуешь себя хорошо, а в процессе игры травма как бы активируется. Вряд ли бы Маша вообще участвовала в турнире Большого шлема, если бы не могла держать ракетку, — сказал Кафельников корреспонденту News.ru.
Ранее Евгений Кафельников признавался News.ru, что надеется на удачное выступление Шараповой на Уимблдоне.