Очень жаль, что Мария не смогла завершить игру. Но мы не знаем, в какой момент её начало это беспокоить. Такое бывает — до турнира чувствуешь себя хорошо, а в процессе игры травма как бы активируется. Вряд ли бы Маша вообще участвовала в турнире Большого шлема, если бы не могла держать ракетку, — сказал Кафельников корреспонденту News.ru.