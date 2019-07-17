Фото: Han Yan/imago-images.de/Global Look Press

Румынская теннисистка Симона Халеп объяснила, почему серб Новак Джокович не пригласил её на танец на традиционном чемпионском вечере турнира Уимблдон.

Он был очень уставшим, поэтому не пригласил меня на танец, — цитирует Халеп Tennis World USA.

Джокович в финале в пяти сетах обыграл экс-первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3) и в пятый раз в карьере выиграл «Уимблдон». Это его 16-й титул на турнирах «Большого шлема». Халеп впервые выиграла Открытый чемпионат Великобритании, одолев Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. Для 27-летней Халеп это уже второй выигранный турнир «Большого шлема». В 2018 году она стала победительницей «Ролан Гаррос», писал News.ru.

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