Румынская теннисистка Симона Халеп объяснила, почему серб Новак Джокович не пригласил её на танец на традиционном чемпионском вечере турнира Уимблдон.
Он был очень уставшим, поэтому не пригласил меня на танец, — цитирует Халеп Tennis World USA.
Джокович в финале в пяти сетах обыграл экс-первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3) и в пятый раз в карьере выиграл «Уимблдон». Это его 16-й титул на турнирах «Большого шлема». Халеп впервые выиграла Открытый чемпионат Великобритании, одолев Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. Для 27-летней Халеп это уже второй выигранный турнир «Большого шлема». В 2018 году она стала победительницей «Ролан Гаррос», писал News.ru.