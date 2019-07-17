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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева обыграла представительницу Швейцарии Конни Перрин со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лозанне и вышла во второй круг.

Игра продолжалась 2 часа 19 минут. В следующем туре Вихлянцева встретится с австралийкой Дарьей Гавриловой. Призовой фонд соревнований превышает $226 750 и завершится 21 июля. Кудерметова пробилась во второй круг...