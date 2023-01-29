Битва с флагами, крутой Хачанов и русский финал: как прошел Australian Open Турнир получился остросюжетным. Джокович взял очередной титул, а белоруска Соболенко одержала историческую победу

Фото: IMAGO/Peter Dovgan/Global Look Press

Карен Хачанов

Первый турнир Большого шлема в нынешнем сезоне завершился. На Australian Open триумфально вернулся Новак Джокович, который завоевал очередной титул, а белоруска Арина Соболенко выиграла соревнования такого уровня впервые. Красной нитью через весь турнир прошла война с российскими флагами. Рассказываем подробнее о главном спортивном событии января.

Унылый Медведев и невероятный Хачанов

Лучший российский теннисист последних лет Даниил Медведев не оправдал возложенных на него ожиданий. Игрока считали едва ли не теневым фаворитом турнира, однако он провалился. Россиянин прекратил борьбу за титул в третьем круге, уступив не самому звездному американцу Себастьяну Корде.

Лучшим же среди россиян неожиданно стал Карен Хачанов, который впервые в карьере добрался аж до полуфинала. Там теннисисту противостоял Стефанос Циципас, и матч получился остросюжетным. Россиянин вполне мог претендовать на победу, но взял только один сет. Грек же в финале практически без шансов проиграл Новаку Джоковичу в трех сетах. Серба в прошлом сезоне не пустили на Australian Open из-за его отказа прививаться от коронавируса, в этом же году ему никто не помешал взять очередной титул.

В четвертьфинале Джокович обрубил турнирный путь Андрея Рублева. Россиянин выглядел очень прилично и вполне мог играть в финале, однако серб на этом Australian Open казался человеком с другой планеты. Даже Роджер Федерер с Рафаэлем Надалем в лучшей форме вряд ли что-то смогли бы ему противопоставить.

Война с флагами

Нынешний Australian Open не обошелся без скандалов. Практически все были связаны с российскими флагами, которые уже по ходу турнира объявили вне закона. Организаторы пошли на этот шаг после жалобы украинских болельщиков.

Запрет не напугал некоторых поклонников тенниса, которые упорно приносили запрещенную атрибутику на матчи. Например, после встречи Рублева с Джоковичем, полиция задержала четверых фанатов с российскими флагами. Одним из них оказался австралиец сербского происхождения Слободан Сибич, который объяснил свой поступок.

Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press Андрей Рублёв

Я сказал полиции, что мне это напомнило момент в истории, когда перед тем, как началось одно безумие, людям говорили, что думать и что делать, и после весь мир запомнил гестапо. Я сказал полиции: вы делаете такие же вещи. Русофобию надо остановить. Я хотел получить удовольствие от матча, и я поднял флаги, которые я люблю, — рассказал Сибич.

Фигурантом громкого скандала стал также отец Джоковича Срджан. После того самого матча с Рублевым он пообщался с сербскими фанатами, которые сделали с ним множество совместных фотографий. На одной из них Срджан стоял рядом с мужчиной, облаченным в футболку с буквой Z и держащим российский флаг с портретом Владимира Путина. Снимок предсказуемо вызвал громкий скандал, а Джоковичу вместе с отцом пришлось оправдываться.

Вокруг было много сербских флагов. Он думал, что фотографируется с кем-то из Сербии. Эта группа людей неправильно использовала его в этой ситуации, — заявил Джокович-младший.

Чужой праздник и капля меда

Стопроцентным разочарованием для российских болельщиков стало выступление девушек-одиночниц. Конечно, среди фавориток турнира россиянки не значились, однако от Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой, находившихся в топ-10, ждали как минимум попадания во вторую неделю турнира.

Однако Касаткина сенсационно «скрутилась» соотечественнице Варваре Грачевой в первом круге с разгромным счетом 1:6, 1:6, а Кудерметова дошла до второго раунда, где уступила вышедшей в основную сетку турнира из квалификации американке Кэти Волынец. Последними из россиянок на турнире были Грачева и Екатерина Александрова, которые прекратили бороться на титул на стадии третьего круга.

Главными героинями Australian Open стали не чужие России теннисистки. До финала добрались белоруска Арина Соболенко и Елена Рыбакина, которая родилась в Москве, до 2018 года играла за Россию, а затем поменяла спортивное гражданство на казахстанское.

На последнем Уимблдоне Рыбакина сенсационно взяла титул и на Australian Open могла добавить в свою коллекцию еще один трофей на турнирах Большого шлема. Однако этого не произошло благодаря блестящей игре Соболенко. В финале спортсменка из Белоруссии наколотила аж 17 эйсов и забрала остросюжетный трехсетовый матч. Для белоруски это первый титул на главных теннисных турнирах в одиночном разряде.

Бальзамом для сердец российских болельщиков стал турнир юниорок на Australian Open. Мирра Андреева и Алина Корнеева устроили русский финал, который выиграла последняя. Очень хочется верить, что это лишь начало славного пути 15-летней спортсменки.