ATP будет наказывать за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) намерена подвергать штрафам или дисквалификации спортсменов, предоставивших поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. По информации французской газеты L’Equipe, за фальсификацию документов атлеты могут быть оштрафованы на сумму до $100 тысяч либо отстранены от соревнований на срок до трёх лет.

Помимо штрафов и дисквалификаций, в оказавшихся в распоряжении издания документах говорится о регламенте проведения соревнований под эгидой ATP. В частности, отмечается, что турниры будут проводиться лишь в тех странах, где требуется вакцинация от коронавируса.

На данный момент известно, что вакцинация от коронавируса является обязательным условием для участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису, который традиционно проводится в начале года. При этом первая ракетка мира серб Новак Джокович не дал чёткого ответа на вопрос, примет ли он участие в турнире Большого шлема, действующим победителем которого является. Причиной для его отказа от поездки в Мельбурн является именно необходимость делать прививку от COVID-19.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об обязательной вакцинации от COVID-19 каждого из участников Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года. Он сказал, что прививка является условием для участия в теннисных турнирах Австралии, но выразил надежду принять участие в соревнованиях.