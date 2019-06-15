https://static.news.ru/photo/bf09b280-8f2f-11e9-9ffc-fa163e074e61_1024.jpg Максим Акимов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Первые зоны сети 5G в России появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, высокоскоростная сеть заработает там, где на неё возникнет спрос.

Введение 5G в названных населённых пунктах планируется в 2021 году, пишет РЕН ТВ .

Спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений, — рассказал политик.

Чиновник добавил, что в данный момент обсуждаются вопросы о частотных диапазонах. От них зависит потребительская стоимость сетей 5G, конфигурация рынка, а также условия присутствия на нём компаний.

Ранее News.ru сообщал, что «Ростелеком», «МегаФон» и Nokia объявили о первом международном видеозвонке в формате 5G, который соединил Петербург и Хельсинки. Это событие положило начало практическому применению сетей мобильной связи нового поколения.