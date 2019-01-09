Телевизор-рулон и умный унитаз с Alexa: что привезли на CES 2019

https://news.ru/storage/news/08bd329ad3f396f2e5219a890442d0e1/87615d21-404f-4494-ad8f-d4a93b16d673_850.jpg Andrea Warnecke/dpa/Global Look Press

News.ru рассказывает о самых интересных устройствах

В начале января в Лас-Вегасе традиционно стартовало шоу потребительской электроники CES 2019, в рамках которого крупнейшие компании и небольшие стартапы презентуют публике собственные разработки. О самых интересных из них News.ru и решил рассказать.

Сворачиваемый телевизор LG Signature OLED TV R

В 2018 году компания LG в рамках выставки CES представила прототип телевизоров, сворачивающихся в рулон. Устройства с 65-дюймовыми дисплеями могли автоматически убираться в модуль при нажатии кнопки, как дверь гаража. На текущей выставке LG показала финальную модель инновационного телевизора, получившего название LG Signature OLED TV R.

Производитель доработал базовую станцию, добавил 100-ваттный динамик Dolby Atmos для обеспечения мощного встроенного звука, а также поддержку голосового помощника Alexa, AirPlay 2 (владельцы «яблочных» смартфонов и планшетов смогут воспроизводить медиафайлы на телевизорах Samsung) и HomeKit для управления девайсами умного дома.

Signature OLED TV R, также поддерживающий 4K-разрешение, сможет бесшумно разворачиваться и сворачиваться за несколько секунд. При этом владельцы телевизоров при необходимости смогут воспользоваться специальным режимом Line Mode: при его активации из модуля выдвигается только четверть экрана, на котором отображается меню управления музыкой и умными домашними девайсами. Как отмечает LG, устройство рассчитано на 50 тысяч складываний.

Сворачиваемые телевизоры LG поступят в продажу в 2019 году, таким образом подтверждая прошлогоднюю информацию Bloomberg. По словам источников издания, южнокорейская компания рассчитывает, что первый коммерческий запуск сворачивающихся телевизоров поможет ей возродить бизнес бытовой электроники. Сейчас он находится далеко не в лучшем состоянии из-за снижения цен и борьбы с китайскими конкурентами.

Модульный телевизор Samsung The Wall

Samsung не отстаёт от конкурента — на CES 2019 корейская компания презентовала модульный телевизор Samsung The Wall, использующий технологию MicroLED. Ей не требуется подсветка, так как каждый микроскопический светодиод может излучать свой собственный свет.

The Wall поддерживает разрешение 8K, а его модульная опция позволяет пользователям самим регулировать размеры, соотношение и форму экрана. Правда, Samsung не спешит делиться подробностями о том, как будет работать подобный функционал.

Разработчики пока не готовы назвать ни дату появления на рынке модульного телевизора, ни его стоимость. Но, исходя из особенностей устройства, его окончательная цена может оказаться непомерно высокой для среднестатистического потребителя.

Унитаз с голосовым помощником Numi 2.0

А вот компания Kohler, которая вот уже 142 лет занимается производством сантехнических изделий, представила на CES 2019 новую версию умного туалета Numi 2.0 со встроенными динамиками объёмного звучания, фоновой подсветкой и поддержкой голосового помощника Alexa от Amazon. По словам представителей компании, владельцы необычного унитаза смогут насладиться «полным погружением», что бы это не значило.

Настройки Numi 2.0 позволят пользователям управлять музыкой, регулировать освещения и узнавать свежие новости и погоду от ассистента, в то время как сидение PureWarmth сможет самостоятельно опускаться и подниматься, а также регулировать температуру стульчака.

Numi 2.0 станет частью умной линейки Kohler, в которую также входят умный душ, умное зеркало и умная ванна. Цена необычного унитаза начинается от $7000 (в зависимости от цвета). Умный туалет поступит в продажу в первом квартале 2019 года.

Складной смартфон Royole FlexPai

Пока Samsung показывает собственный складной смартфон за закрытыми дверями CES 2019, компания Royole уже позволяет опробовать гибкое устройство всем посетителям мероприятия. Инновационный аппарат получил мощный процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 или 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб внутренней флэш-памяти.

Устройство оснащено гибким 7,8-дюймовым экраном, который может складываться пополам, камерами на 20 и 16 Мп и батареей ёмкостью 3800 мАч. Смартфон работает под управлением Android 9.0 с оболочкой Water OS 1.0, поддерживающей такие особенности девайса, как режим разделённого экрана.

Royole FlexPai уже можно купить в Китае по цене $1300. В Северной Америке и Европе доступна модель для разработчиков, стоимость которой составляет $1,318 за версию с 128 Гб.

Электрический Harley-Davidson LiveWire

На CES 2019 Panasonic Automotive и Harley-Davidson представили электрический мотоцикл LiveWire, первые прототипы которого появились в 2014 году. Байк сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, а его высоковольтная батарея мотоцикла (RESS) обеспечивает запас хода в 175 км в городском цикле MIC. Кроме того, сервисная платформа Panasonic OneConnect, как отмечают производители, сделает LiveWire первым на рынке «подключенным» электрическим мотоциклом.

Вдобавок к этому пользователям откроется доступ к приложению Harley-Davidson App и сервису Harley-Davidson Connect, благодаря которым владелец транспортного средства сможет следить за зарядом батареи, узнать местоположение мотоцикла и ближайшей зарядной станции, а также получить оповещение в случае его угона.

Harley-Davidson LiveWire обойдётся покупателям в $29,799. Электробайк поступит в продажу в Северной Америки в августе.

Умный бюстгальтер Somainnofit

Компания Soma привезла на выставку умный бюстгальтер Somainnofit, главная особенность которого — точное определение размера груди женщины. Все необходимые измерения происходят благодаря ярко-красной линии: она проходит вдоль линии чашки и соединяется с оранжевым прямоугольником на спине, оснащённого Bluetooth и измерительным датчиком.

Как утверждает президент Soma Мэри ван Прааг, от 75 до 80 % женщин носят бюстгальтеры неточного размера. И именно Somainnofit должно стать решением этой проблемы. Лифчик также взаимодействует со специальным мобильным приложением, в котором не только показывается размер бюста, но и предлагается линейка подходящих бюстгальтеров компании.

Стоимость умного устройства составляет $25, плюс ещё столько же покупатель должен внести за новый бюстгальтер Soma. В свободной продаже гаджет можно будет купить на $60. В продажу Somainnofit поступит 23 января.