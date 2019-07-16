https://static.news.ru/photo/3223f6c4-a7ca-11e9-b2a0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Время, проведённое в социальных сетях и за просмотром телевизора, может отразиться на психическом здоровье подростков больше, чем увлечённость видеоиграми.

Телевидение и социальные сети включают контент с тенденцией представлять жизнь молодых людей в очень позитивном ключе и продвигать их идеализированные образы жизни, — отмечает руководитель исследования Монреальского университета и профессор психологии Патриция Конрад.

По её словам, из-за того, что подростки сравнивают свою жизнь с «фантастической жизнью остальных» и видят несоответствия, у них усиливаются симптомы депрессии. Однако больше всего команду Конрад поразил тот факт, что за время четырёхлетнего исследования они не выявили связи между видеоиграми и психическим расстройством.

Профессор объяснила этот момент их нереальностью и анимированной природой, которые меньше влияют на мысли и отношение к социальным нормам. Эксперт посоветовала родителям объяснить детям склонность людей публиковать изображения в Интернете только с положительным контекстом.

Как отметила Конрад, развитие фильтров и искусственного интеллекта может только усугубить положение дел, потому что эти инструменты лишат изъянов любую фотографию.

В исследовании приняли участие 3826 учеников с 7-го по 11-й классы.

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