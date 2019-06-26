https://static.news.ru/photo/121f516a-97fe-11e9-9ee5-fa163e074e61_1024.jpg Александр Жаров Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Роскомнадзор может заблокировать или оштрафовать девять VPN-сервисов, которые не выполняют российский закон об ограничении доступа к запрещённому контенту.

Для нас уже понятно, что девять VPN-сервисов выполнять требования закона не будут, — сообщил журналистам глава РКН Александр Жаров.

Он добавил, что пока в этом случае предполагается только одно наказание — блокировка, однако возможен и иной вариант развития событий в случае скорого принятия «закона о штрафах».

Как писал News.ru, Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении Google. Причина — несоблюдение законодательства о фильтрации трафика.