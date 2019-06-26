Роскомнадзор может заблокировать или оштрафовать девять VPN-сервисов, которые не выполняют российский закон об ограничении доступа к запрещённому контенту.
Для нас уже понятно, что девять VPN-сервисов выполнять требования закона не будут, — сообщил журналистам глава РКН Александр Жаров.
Он добавил, что пока в этом случае предполагается только одно наказание — блокировка, однако возможен и иной вариант развития событий в случае скорого принятия «закона о штрафах».
Как писал News.ru, Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении Google. Причина — несоблюдение законодательства о фильтрации трафика.