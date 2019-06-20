https://static.news.ru/photo/7da2939a-936a-11e9-b96b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Samsung AI Centre and Skolkovo Institute of Science and Technology

Имперский колледж Лондона и британский исследовательский центр Samsung по искусственному искусству рассказали о разработке, связанной с технологией deepfake. Программа использует фотографию и аудиофайл для создания поющего или говорящего видеопортрета.

Исследователи в качестве примера показали ролик с Альбертом Эйнштейном, в котором фотографию учёного объединили с его голосовой дорожкой. В другом видео разработчики «заставили» Григория Распутина исполнить отрывок из песни Бейонсе Halo.

В начале июня News.ru рассказал, что российский алгоритм, разработанный специалистами компании NtechLab, был представлен на международном конкурсе нейросетей Activities in Extended Videos Prize Challenge в США. Искусственный интеллект стал вторым, обойдя 37 американских, китайских и австралийских конкурентов.