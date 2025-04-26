Стало известно об ИИ, способном превзойти ChatGPT Google разрабатывает ИИ, способный превзойти ChatGPT

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В технологическом мире зреет революция: в компании Google разрабатывают ИИ нового типа, который, по мнению экспертов, далеко превзойдет существующие большие языковые модели (LLM) — включая ChatGPT, Grok и Gemini, пишет РИА Новости. Эти модели вскоре могут стать анахронизмом — к такому выводу пришли ведущие аналитики и исследователи в области искусственного интеллекта.

По словам главного специалиста компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) по ИИ Яна Лекуна, нынешние чат-боты — это не интеллект, а просто эффектные фокусы с языком. Они умеют красиво складывать слова, но не понимают мир.

Несмотря на способность сдать экзамены, писать коды и сочинения, ChatGPT не умнее кошки — потому что не способен действовать в физической реальности, учиться на опыте или распознавать правду, уточнил Лекун.

Google и DeepMind предлагают новый вектор развития искусственного интеллекта, основанный на создании автономных ИИ-агентов. Эти системы будут работать не просто с текстовой информацией, а учтут опыт из физического мира, что позволит им действовать более гибко и точно.

Основной особенностью таких ИИ-агентов станет способность к непрерывному обучению, как у человека или животного, в отличие от существующих систем, работающих по принципу вопрос — ответ. Они смогут адаптироваться, самостоятельно выбирая стратегию для достижения своих целей, без вмешательства человека.

Новый ИИ научится оценивать эффективность своих решений, не полагаясь на внешнюю похвалу или оценки. Эта способность даст ему возможность принимать более долгосрочные и обоснованные решения, даже если отдельные шаги будут казаться бесполезными или рискованными в краткосрочной перспективе.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что искусственный интеллект может заменить половину чиновников. Глава ведомства добавил, что ИИ не сможет заместить врачей и учителей.