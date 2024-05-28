Стало известно, когда возобновит работу сервис доставки грузов СДЭК SHOT: восстановление работоспособности СДЭК может занять до пяти дней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Восстановление работоспособности сервиса доставки грузов СДЭК в России может занять до пяти дней, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники в компании. В данное время специалисты пытаются починить серверы и возобновить работу пунктов выдачи.

По данным канала, клиенты не могут получить заказы на суммы более 400 тысяч рублей. Им пообещали продлить срок хранения.

Сбой в работе СДЭК начался два дня назад. Третий день клиенты не могут получить и отправить посылки. Сам оператор называл причиной технические проблемы: «сбой в работе вычислительных мощностей».

Позже ответственность за сбой в работе СДЭК взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. В сервисе доставки подтвердил эту информацию. Хакеры опубликовали скриншоты проникновения в систему сервиса и «передали привет» российской компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, которая консультирует СДЭК по вопросам кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что сотрудник отделения курьерской службы СДЭК в Севастополе в ходе досмотра посылки обнаружил два предмета, похожих на ручные гранаты РГД-5. Он сообщил о находке в экстренные службы, которые по прибытии эвакуировали 10 человек из жилого дома, где располагается отделение СДЭК.