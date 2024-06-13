Российский сотовый оператор подвергся мощнейшей DDoS-атаке В МТС сообщили о мощной DDoS-атаке сразу из пяти стран

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский оператор мобильной связи МТС подвергся кибератаке, мощнейшей за год, сообщили РИА Новости в компании. Атака одновременно велась из КНР, Испании, Эквадора, Польши и Турции, для нее задействовали 20 тысяч устройств.

Атака продолжалась около 2 часов, время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак «МТС RED» составило считанные минуты, — уточнили в МТС.

В конце мая стало известно о сбое в работе СДЭК. Клиенты не могли получить и отправить посылки. Сам оператор называл причиной технические проблемы, а именно «сбой в работе вычислительных мощностей». В компании подчеркивали, что не обрабатывали заказы в ручном режиме с целью недопущения ошибок. Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за произошедшее, заявив, что именно она осуществила кибератаку.

2 июня Telegram-канал SHOT писал, что СДЭК не восстановился после «кибернокаута». По его данным, после хакерских атак оператор принимал оплату исключительно наличными, в некоторых городах можно было воспользоваться банковской картой, однако такая форма оплаты была доступна не везде. Источники канала также утверждали, что отправителям не озвучивали сроки доставки.