Стали известны последствия «кибернокаута» СДЭК SHOT: СДЭК принимает только наличные после сбоя в работе системы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что сервис СДЭК еще не восстановился после «кибернокаута». По его данным, после хакерских атак логистический оператор принимает оплату исключительно наличными, в некоторых городах можно воспользоваться банковской картой, однако такая форма оплаты доступна не везде. Источники канала также утверждают, что отправителям не озвучивают сроки доставки.

SHOT уточняет, что сотрудники компании не могут уточнить, когда прибудут ни уже отправленные посылки, ни новые. По его данным, работники лишь сообщают, что «каждый день по чуть-чуть приходят грузы». Согласно тексту публикации, сроки доставки выросли примерно на 40%, а время ответа сервиса поддержки на сайте СДЭК увеличилось до 40 минут.

Сбой в работе СДЭК начался 27 мая. Клиенты не могут получить и отправить посылки. Сам оператор называл причиной технические проблемы, а именно «сбой в работе вычислительных мощностей». В компании подчеркнули, что не обрабатывают заказы в ручном режиме, чтобы не допустить ошибки. Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой, заявив, что осуществила кибератаку на СДЭК.

Ранее IT-специалист по информационной безопасности и конкурентной разведке Андрей Масалович сообщил, что СДЭК продемонстрировала отсутствие боеготовности. Он добавил, что злоумышленники использовали простейший шифровальщик, что говорит о низком классе нападавших.