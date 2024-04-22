РКН начал блокировать индивидуальные серверы VPN

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Роскомнадзор начал блокировать индивидуальные Outline VPN-серверы, сообщает портал о технологиях «Эксплойт». Пользователи рассказывают, что это происходит с серверами, которыми пользуются десятки человек, например семья. Адреса таких серверов в публичном пространстве не публикуются.

В марте РКН направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить информацию, которая популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту. Шесть страниц были заблокированы за неудаление рекламы VPN.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина допускала, что с 1 марта в России может начаться масштабная блокировка VPN-сервисов. При этом, по ее словам, полностью заблокировать VPN, прокси и анонимайзеры невозможно. Во время встречи с учениками одной из школ в Екатеринбурге она отметила, что для человека с необходимыми знаниями нет ничего сложного в том, чтобы создать свой прокси-сервер.

В конце января зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов рассказал, что от россиян поступает большое количество обращений по теме закрытия видеохостинга YouTube. По его словам, в Минцифры пока не рассматривают возможности блокировки платформы.