В Госдуме рассказали о перспективах блокировки YouTube Попов: Госдума получает большое количеств просьб заблокировать YouTube

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Госдума получает много обращений по теме закрытия видеосервиса YouTube, однако пока подобные меры не подготавливаются, заявил изданию «Подъем» зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов. Так он прокомментировал соответствующее предложение блогера Станислава Васильева.

На данном этапе <...> блокировка YouTube, в нашем комитете и, насколько я знаю, в министерстве цифрового развития не рассматривается, — заявил Попов.

Депутат предположил, что ситуация связана с отсутствием полноценной российской альтернативы YouTube. Он добавил, что количество обращений от общественности, в том числе от лидеров общественного мнения, велико.

Ранее Васильев, также известный как Стас «Ай, как просто!», в ходе заседания Общественной палаты выступил с призывом заблокировать YouTube. Он перечислил ряд имен, которые свободно вещают на площадке, вербуют людей, а потом присылают им на почту «всякие интересные инструкции».

Ранее YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV». Видеосервис объяснил решение «многочисленными или серьезными нарушениями правил в отношении дискриминационных высказываний». К моменту блокировки на канал Михалкова подписались около 1,6 млн пользователей.