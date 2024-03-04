Роскомнадзор начал блокировать рекламу VPN РКН направил 34 уведомления с требованием удалить рекламу VPN

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Роскомнадзор (РКН) направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить информацию, которая популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту, сообщает ТАСС. Отмечается, что уже шесть страниц были заблокированы за неудаление рекламы VPN.

С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы, — говорится в сообщении.

VPN (аббревиатура переводится с английского как «виртуальная частная сеть») — обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети. Использование этого приложения помогает пользователям защитить свои действия в интернете от отслеживания.

Как показало исследование, проведенное Региональным общественным центром интернет-технологий, каждый пятый россиянин использует VPN. Из них 40,2% граждан запускают приложение ежедневно, 24,6% — несколько раз в неделю. Более 70% предпочитают бесплатные VPN-сервисы. Большинству опрошенных эта технология необходима для доступа к заблокированным в РФ соцсетям. При этом более 40% респондентов считают, что использование VPN небезопасно.