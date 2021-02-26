Звёзды российского IT встретились в рамках «Цифрового прорыва»

Организаторы конкурса «Цифровой прорыв» провели встречу с амбассадорами проекта — лидерами мнений в IT, которые были самыми яркими участниками предыдущих сезонов конкурса.
По словам руководителя «Цифрового прорыва» и директора РАЭК Сергея Плуготаренко, в рамках встречи была сформулирована глобальная цель конкурса — сделать его не просто проектом, а большим движением.
В 2020 году «Цифровой прорыв» стал сообществом, в этом году нужно переходить к целому движению. Важно вовлекать в проект как можно больше людей, чтобы не только дать возможность воспользоваться всеми образовательными фишками проекта, но и сформировать самое мощное российское IT-сообщество, — поделился он.
Куратор проектной команды конкурса Татьяна Голубовская отметила, что без амбассадоров доносить ценности проекта невозможно.
Нам, организаторам, очень приятно зажигать IT-звёзды. В рамках конкурса рождаются уникальные проекты, и хотелось бы, чтобы они не оставались просто внутри корпораций, — добавил директор РОЦИТ Сергей Гребенников.
«Цифровой прорыв» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Цель конкурса — формирование сообщества талантливых российских IT-специалистов и их поддержка. Лучшие технологии, созданные участниками конкурса, организаторы обещают довести до внедрения, писал NEWS.ru.