Звёзды российского IT встретились в рамках «Цифрового прорыва»

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Пользователи пожаловались 25 февраля 2021 года на проблемы с доступом в приложение Facebook Messenger, передаёт портал Downdetector, отслеживающий работу известных интернет-платформ. Сервис сообщает, что неполадки заметили юзеры в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Великобритании.

53% рассказавших о сбоях владельцев ПО в США не могут получать СМС, 32% система «не подпускает» к серверу, 13% не могут войти в свой аккаунт. Накануне, 19 февраля, в работе...