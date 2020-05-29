«Яндекс» разрешил своим сотрудникам до сентября работать из дома

https://static.news.ru/photo/eb9a2cf0-a1b5-11ea-9d9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работать в удалённом режиме из дома разрешила своим сотрудникам компания «Яндекс».

Сотрудники могут по желанию до сентября работать удалённо, — цитирует сообщение ТАСС.

При этом в компании заявили, что продумывают организацию тестирования сотрудников к моменту возвращения людей в офисы.

Ранее психолог сравнил работу на удалёнке со службой подводников. Он пояснил, что даже такие подготовленные люди сталкиваются со стрессом во время долгого пребывания и работы в замкнутом пространстве. Поэтому, по его словам, работодатели должны минимизировать психологическую нагрузку на дистанционных сотрудников.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор Facebook inc. Марк Цукерберг заявил, что компания будет вводить удалённый режим на постоянной основе и к 2030 году на такую форму работы перейдёт половина сотрудников.