«Яндекс.Дзен» станет похож на Instagram

https://static.news.ru/photo/d14abf2e-b9ff-11ea-a417-fa163e074e61_660.jpg Фото: zen.yandex.ru

«Яндекс» приступил к тестированию новых форматов в «Яндекс.Дзене». С помощью историй и галерей разработчики хотят позволить авторам создавать больше визуального контента.

В историях блогеры «Дзена» смогут делиться фотографиями и короткими видеороликами, которые будут перелистываться автоматически: каждая из публикаций отображается до 15 секунд, затем включается следующая. Через 24 часа после публикации истории исчезают.

Истории будут доступны в мобильном приложении «Дзена» над основной лентой. Нововведение сначала станет доступно Android-пользователям, а спустя некоторое время появится и на iOS.

Вторая новинка, галерея, может включать до 10 иллюстраций с возможностью добавить описание объёмом в 1000 знаков. В компании считают, что такой формат откроет новые возможности для публикации рецептов, комиксов, DIY-инструкций, фоторепортажей из путешествий и других типов контента.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «Яндекс» прекратит публиковать рейтинг популярнейших сайтов «Рунета» со 2 июля. Компания перестанет использовать «Яндекс.Радар» для ежедневного вычисления аудитории, вовлечённости и других пользовательских метрик российских интернет-проектов. Сервис продолжит публиковать данные только по принадлежащим «Яндексу» сайтам.