Windows 12 получит искусственный интеллект: будет ли доступна в России Commercial Times: Windows 12 с искусственным интеллектом выйдет в 2024 году

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Релиз новой Windows 12 состоится в 2024 году. Какой будет главная особенность новой операционной системы (ОС) от Microsoft, будет ли ОС доступна в России?

Когда выйдет Windows 12

Руководство Microsoft пока что не раскрывало официальных данных о своей новой операционной системе. Однако 30 ноября информацию о Windows 12 раскрыл руководитель компании Quanta тайваньский бизнесмен Барри Лэм (Линь Байли).

Как сообщает Commercial Times, в ходе выступления на Тайваньской выставке медицинских технологий бизнесмен рассказал, что Windows 12 выйдет в июне 2024 года. ОС будет включать в себя большое количество технологий на основе искусственного интеллекта и готовится стать лидером в области ИИ. По словам главы Quanta, которая активно развивает свои технологии ИИ, за выходом Windows 12 последует бум этой технологии в области персональных компьютеров, серверов и автомобильной электроники.

Что будет главной особенностью Windows 12

Широкое применение искусственного интеллекта станет главной особенностью нового поколения ОС от Microsoft. ИИ от корпорации появился изначально в поисковике Bing, а после был интегрирован в Windows 11 с обновлением 23H2 — появился интеллектуальный помощник Copilot AI, основанный на технологии голосовой модели.

PC Magazine предполагает, что в новую ОС по умолчанию будет встроен интеллектуальный помощник с голосовым управлением, который позволит совершать многие операции «с голоса», не прибегая к мыши и клавиатуре. Подобно ChatGPT, ИИ от Microsoft позволит с помощью голосовой команды собирать и сортировать информацию из Сети, создавать тексты и изображения и управлять работой системы. Возможно, что этот ИИ уже не будет использовать облачные вычислительные мощности и не потребует постоянного подключения онлайн.

Что еще известно о новой операционной системе

Новый пользовательский интерфейс рабочего стола, который должна получить Windows 12, «засветился» во время выступления генерального директора Сатьи Наделлы на мероприятии Microsoft Ignite 2022. Эксперты обратили внимание на «плавающую» панель задач и иное распределение системных значков — вероятно, рабочий стол Windows 12 будет напоминать macOS и некоторые операционные системы стандарта Linux.

С высокой вероятностью Windows 12 создается с учетом модульного подхода: современные операционные системы адаптируются под широкий спектр мобильных устройств, в том числе со складными и гибкими экранами. Как отмечает PC Magazine, в новой версии рабочего стола пользователи ожидают появления «живых обоев», о которых долгое время просили Microsoft.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Предположительно, важной особенностью Windows 12 станут «бесшовные» обновления, которые не будут требовать регулярных перезагрузок системы. В то же время раздел с системными файлами уберут «поглубже» от пользователей и скроют дополнительными слоями защиты, которые не позволят непрофессионалам «наворотить дел» при попытке изменить системные установки.

Тревожной особенностью новой операционной системы может стать работа по принципу подписки: это снизит стоимость новых компьютеров, но потребует платить за обновления и поддержку компании на регулярной основе.

Какие будут системные требования Windows 12

По данным Tech Radar, новая операционная система будет обладать сравнимыми с Windows 10 системными требованиями: 64-битный процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц, 4 Гб оперативной памяти (возможно, предупреждает Tech Radar, требование будет увеличено до 8 Гб), 64 Гб места на жестком диске, дисплей размером более 9 дюймов с разрешением более 1366×768.

Появится ли Windows 12 в России

На фоне антироссийских санкций компания Microsoft ушла из России в начале марта 2022 года. В дальнейшем в начале лета россиянам запретили скачивать дистрибутивы Windows с официального сайта, после закрыли возможность участвовать в тестировании системы, а в сентябре отняли возможность обновлять Windows.

Окончательно Microsoft рассталась с Россией лишь 30 сентября 2023 года, лишив возможности продлевать ранее действующие подписки. В то же время эксперты, опрошенные «Интерфаксом», отмечают, что принципиальных изменений для российских пользователей не произошло, зато появился стимул переходить на отечественные ОС и аналоги Microsoft Office.

С учетом «удаления» Microsoft из России легальные версии Windows 12 в 2024 году в России могут не появиться, полагают эксперты CNews и других профильных СМИ.

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